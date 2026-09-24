Экс-главу «Волго-Вятскуправтодора» предложили назначить аудитором Счетной палаты РТ

Срок полномочий составит 6 лет

Бывшего начальника Федерального казенного учреждения «Волго-Вятскуправтодор» Ильдара Мингазова предложили назначить аудитором Счетной палаты Татарстана. Соответствующий проект постановления был опубликован в документах республиканского парламента.

Сегодня Комитет Госсовета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам поддержал кандидатуру Мингазова. Срок его полномочий на этом посту составит 6 лет.

Доклад по этому вопросу поручено представить главе комитета Леониду Якунину. Напомним, что два заседания совета запланированы на 28 сентября в республике.

Ранее сообщалось, что Фарид Абдулганиев победил на дополнительных выборах в Госсовет Татарстана.

Никита Егоров