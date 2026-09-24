В Татарстане размер патента для мигрантов хотят повысить на 19%

Предлагается установить и единый коэффициент на уровне 2,77% вместо действующего 2,55%

Фото: Олег Тихонов

В 2027 году стоимость патента для иностранных граждан, работающих в организациях или у индивидуальных предпринимателей в Татарстане, может увеличиться на 19% — с 7,9 тыс. рублей до 9,4 тыс. рублей. Для иностранцев, трудящихся на физических лиц, патент может обойтись в 13,3 тыс. рублей. Проект закона о введении нового коэффициента, учитывающего особенности рынка труда, получил поддержку комитета Госсовета РТ по бюджету.

Предлагается установить единый коэффициент на уровне 2,77% вместо действующего 2,55%. В настоящее время базовый ежемесячный авансовый платеж по НДФЛ для иностранцев, работающих у индивидуальных предпринимателей, составляет 1,2 тыс. рублей, а для тех, кто работает у физических лиц, — 1,7 тыс. рублей. Сумма патента будет рассчитываться путем умножения этих значений на прогнозируемый коэффициент-дефлятор (2,842) и региональный коэффициент (2,77). Региональный коэффициент определяется на основе прогнозируемой средней заработной платы иностранных работников, которая в 2027 году предполагается на уровне 72,6 тыс. рублей.

Как указано в пояснительной записке к проекту закона, введение регионального коэффициента должно обеспечить поступление налогов от иностранных работников и способствовать пресечению теневых выплат.

Ранее сообщалось, что в Татарстане денежную выплату многодетным семьям взамен земли увеличили на 17%.

Никита Егоров