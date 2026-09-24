66% россиян к вечеру устают от телефона и соцсетей, а 46% выбирают бумажные книги перед сном

Классика, детективы и триллеры стали самыми востребованными жанрами для чтения перед сном

Фото: Екатерина Петрова

К концу дня 66% россиян сталкиваются с усталостью от телефона и социальных сетей. Среди опрошенных 30% говорят, что часто чувствуют такое состояние, еще 36% сталкиваются с ним время от времени. Такие данные получили книжный сервис и издательство «КИОН Строки» вместе с «Асконой». В исследовании участвовали 1600 человек.

Согласно опросу, 46% участников выбирают перед сном бумажные издания. Электронные книги предпочитают 15%. Еще 12% слушают аудиокниги. 11% меняют формат в зависимости от ситуации и настроения. При этом 21% вообще не читает и не слушает книги перед сном.

Классическая литература занимает первое место среди вечерних жанров. Ее выбирают 24% участников. Детективы и триллеры набрали 21%. Романтические истории предпочитают 17%. Фантастику и фэнтези выбирают 16%. Современную прозу читают 14%, исторические книги — 13%. Меньше участников обращаются к развлекательной литературе и детским книгам. Оба варианта набрали по 7%. Биографии и мемуары выбирают 6% респондентов.

Для 19% участников вечернее чтение стало почти ежедневной привычкой. Еще 18% берут книгу несколько раз в неделю. По 9% читают примерно раз в неделю или несколько раз в месяц. Еще 13% обращаются к книгам реже. При этом 26% практически никогда не читают и не слушают книги перед сном.

Участники чаще всего связывают вечернее чтение с желанием расслабиться. Книга помогает им переключиться после рабочего дня и отвлечься от дневных мыслей. Некоторые используют чтение как привычный ритуал перед сном. Другие выбирают книгу, чтобы провести время без социальных сетей и сократить использование экрана.

Однако время для чтения находят не все. 32% называют главным препятствием нехватку времени. Еще 31% не читают из-за усталости. 17% засыпают раньше, чем успевают открыть книгу. 16% предпочитают вечером фильмы и сериалы. Для 19% участников никаких препятствий не возникает. Большинство читателей не проводят за книгой перед сном несколько часов. 23% читают от 20 до 30 минут. Еще 16% уделяют книге от 30 минут до часа. 13% ограничиваются 10–20 минутами. Менее 10 минут читают 5% участников. Больше часа проводят с книгой 6%. Еще 32% не следят за продолжительностью чтения.

Эксперты отмечают, что вечерняя книга может заменить часть времени с телефоном и соцсетями. При этом они рекомендуют учитывать и другие условия отдыха. К ним они относят комфортное спальное место и снижение активности с гаджетами перед сном. Среди практик также называют отказ от телефона примерно за 30 минут до сна, использование затемнения в спальне и спокойные аудиоформаты.



Екатерина Петрова