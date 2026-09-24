Казань и Санкт-Петербург начнут сотрудничать в сфере туризма

Соглашение стало итогом Международного форума

Фото: Госкомитет по развитию туризма Казани

Санкт-Петербург и Казань начнут сотрудничать в сфере туризма с городами — участниками программы «Сеть креативных городов ЮНЕСКО». Документ с казанской стороны подписал директор Комитета по развитию туризма Александр Шавлиашвили. Соглашение стало итогом Международного форума «Роль креативных индустрий в социально-экономическом развитии туристских территорий», сообщила пресс-служба комитета.

На форуме Шавлиашвили выступил с темой «Развитие креативных индустрий в туризме» и принял участие в пленарном заседании «Креативный потенциал туристских дестинаций: от исторического контекста к новой стратегии развития».

Ранее сообщалось, что рынок массовой сувенирной продукции в Казани проседает. Если взглянуть на доходы известных производителей сувениров, лишь некоторые из них демонстрируют доходность. К примеру, активно работающие на улице Баумана «Казанские подарки» в 2025 показали 124,8 млн выручки от продажи и чистую прибыль в 37,3 млн. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров