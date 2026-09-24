В России за неделю заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 выросла на 33%

Интенсивность распространения респираторных инфекций усиливается

Фото: Максим Платонов

В России зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. По данным Роспотребнадзора, на 38-й неделе 2026 года было зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний, что на 33,8% превышает показатели предыдущей недели, пишет РИА «Новости».

При этом интенсивность распространения респираторных инфекций усиливается, однако ситуация идет по прогнозу.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что новая пандемия коронавируса может возникнуть в случае появления нового генетического варианта вируса. Она добавила, что ведомство внимательно следит за ситуацией и готово к любым сценариям развития событий.

До этого Попова поручила взять на жесткий контроль готовность лечебной сети к предстоящему эпидсезону и усилить информирование граждан о профилактике респираторных инфекций.

Никита Егоров