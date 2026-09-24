В МВД Татарстана рассказали о сезонных всплесках спроса на загранпаспорта

Говорить о каком-то аномальном росте числа обращений за восемь месяцев 2026 года не приходится

Фото: Татьяна Демина

В Управлении по вопросам миграции МВД по Татарстану отмечают: выдача заграничных паспортов россиянам идет неравномерно. Спрос зависит от времени года, и для ведомства это уже привычная картина. Как рассказал «Реальному времени» заместитель министра внутренних дел по РТ по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан полковник полиции Денис Дзьоник, системные всплески приходятся на два периода — весенний и осенний. Именно тогда граждане наиболее активно подают документы на получение загранпаспортов: люди планируют отпуска и поездки за рубеж.

При этом, по словам спикера, говорить о каком-то аномальном росте числа обращений за восемь месяцев 2026 года не приходится.

— Я бы не стал здесь отмечать какое-то существенное увеличение. Это рабочая ситуация, которая связана с сезонными стремлениями граждан к выдаче паспортов, — пояснил полковник Дзьоник.

Ранее стало известно, что Татарстан вошел в топ-5 регионов для отдыха россиян.



Дмитрий Зайцев