За сутки в Казани произошло более 360 ДТП

В дорожных инцидентах пострадали 10 человек

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки на дорогах Казани зарегистрировали 6 ДТП, в результате которых травмы получили 10 человек.

По данным Госавтоинспекции, всего поступило 369 сообщений о различных ДТП. Из них 122 случая были оформлены в специализированных центрах оформления ДТП, а 60 происшествий с материальным ущербом были оформлены непосредственно сотрудниками ГИБДД на месте.

Пьяными за рулем были задержаны 9 водителей. Кроме того, выявлено 3 водителя, не имеющих права управления транспортными средствами.

Накануне в Казани зафиксировали резкий рост ДТП на фоне погодных условий.

Наталья Жирнова