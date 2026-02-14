США допускают смену власти в Иране

По мнению Дональда Трампа, «это лучшее, что могло бы произойти»

Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно политической ситуации в Иране. Во время общения с журналистами 13 февраля перед вылетом с военной базы Форт-Брэгг в штате Северная Каролина американский лидер прокомментировал вопрос о смене власти в Исламской Республике.

На прямой вопрос журналистов о том, стремится ли Вашингтон к изменению власти в Иране, Трамп ответил утвердительно.

— Ну, похоже, что сейчас это лучшее, что могло бы произойти, — ответил он.

Данное заявление прозвучало на фоне продолжающейся напряженной ситуации в регионе и сложных отношений между США и Ираном. Напомним, что ранее переговоры между США и Ираном по вопросу ядерной программы Тегерана, запланированные на 6 февраля в Омане, не состоялись. По данным, отмена произошла из‑за отказа Ирана от ранее достигнутых договоренностей.

Примечательно, что западные СМИ сообщают, что США и Иран планируют провести переговоры в Женеве во время трехсторонних переговоров американской стороны с Россией и Украиной.



Наталья Жирнова