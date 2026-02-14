Российская ПВО за ночь сбила 20 украинских БПЛА
В Татарстане с пяти утра действует режим беспилотной опасности
Российская ПВО за ночь сбила 20 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
Самое большое количество сбитых дронов насчитывается в Крыму:
- 13 БПЛА — над территорией Республики Крым,
- 2 БПЛА — над территорией Орловской области,
- 1 БПЛА — над территорией Астраханской области,
- 1 БПЛА — над территорией Брянской области,
- 1 БПЛА — над территорией Курской области,
- 1 БПЛА — над территорией Липецкой области,
- 1 БПЛА — над территорией Московского региона.
Напомним, что в Татарстане четвертый день подряд действует режим «Беспилотная опасность». Его ввели в 5:12 мск.
