Российская ПВО за ночь сбила 20 украинских БПЛА

09:17, 14.02.2026

В Татарстане с пяти утра действует режим беспилотной опасности

Фото: Динар Фатыхов

Российская ПВО за ночь сбила 20 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Самое большое количество сбитых дронов насчитывается в Крыму:

  • 13 БПЛА — над территорией Республики Крым,
  • 2 БПЛА — над территорией Орловской области,
  • 1 БПЛА — над территорией Астраханской области,
  • 1 БПЛА — над территорией Брянской области,
  • 1 БПЛА — над территорией Курской области,
  • 1 БПЛА — над территорией Липецкой области,
  • 1 БПЛА — над территорией Московского региона.

Напомним, что в Татарстане четвертый день подряд действует режим «Беспилотная опасность». Его ввели в 5:12 мск.

Наталья Жирнова

