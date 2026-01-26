В Челнах 132 семьи выбрали денежную компенсацию вместо земельного участка в 2025 году

Сейчас в очереди на землю стоит более тысячи семей

Начальник управления земельных и имущественных отношений Набережных Челнов Ленар Гизатуллин сообщил, что на текущий момент в очереди на земельный участок состоит 9 514 семей, из которых 4 365 уже получили землю.

Значительное улучшение ситуации демонстрирует сокращение очереди на 1 097 семей, а 132 семьи воспользовались правом на денежную компенсацию вместо земельного участка. Напомним, что в октябре многодетные семьи Казани и Челнов получили право на выплату 200 тысяч рублей вместо земельного участка.

Наибольшей популярностью пользуется Мензелинский район, где из 469 предложенных участков выбрано 405 благодаря близости к городу и наличию трассы М-7. Высокие показатели отмечены в Заинском (200 из 200 участков) и Сармановском (155 из 156 участков) районах. В Елабужском районе востребованностью отличаются 83 участка из 100, в Муслюмовском — 83 из 269.



Наталья Жирнова