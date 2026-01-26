Квадратный метр в новых домах Казани подорожал до 272,7 тысячи рублей

Это 3-й результат среди городов-миллионников России по темпам роста цен — +19%

Фото: Артем Дергунов

Казань заняла третье место среди городов-миллионников России по темпам роста цен на рынке новостроек в 2025 году. По данным аналитиков компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», стоимость квадратного метра в казанских новостройках достигла 272,7 тысячи рублей.

Рост цен составил 19,3% по сравнению с показателями 2024 года. Напомним, что максимальная средняя цена новостройки в Казани в декабре составила 10,9 млн рублей, а «квадрат» новостроек в Татарстане подорожал на 55 тыс. рублей за пять лет.

Лидером рейтинга стала Москва, где цена квадратного метра в новостройках выросла на 25,5% и достигла 643,5 тысячи рублей. Второе место занял Санкт-Петербург с ростом 21,8% до 350,2 тысячи рублей за «квадрат».

Примечательно, что во всех мегаполисах зафиксирован рост цен на новостройки. При этом минимальный рост отмечен в Красноярске — всего 3,1%.

Наталья Жирнова