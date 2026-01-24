Татарстан попал в топ регионов, где сильнее всего подешевела аренда домов за год

Ставки опустились на 43%

Фото: Мария Зверева

В Татарстане аренда частных домов подешевела в 2025 году на 43,3%, до 37,2 тыс. рублей в месяц. По динамике снижения арендных ставок республика заняла 12-е место в рейтинге регионов России, следует из данных портала «Мир квартир».

Сильнее всего ставки снизились в Камчатском крае (–63,5%, до 36,4 тыс. рублей в месяц), Кемеровской области (–59,5%, до 30 тыс.), Приморском крае (–52,1%, до 57,2 тыс.), Ивановской области (–51,6%, до 36,4 тыс.), Карелии (–49,8%, до 33,5 тыс.), Калининградской (–48,7%, до 37,9 тыс.), Новосибирской (–45,5%, до 40,4 тыс.), Псковской (–45,5%, до 36,3 тыс.), Костромской (–45,3%, до 36,7 тыс.) и Смоленской (-45,1%, до 30,4 тыс.) областях. Также существенное снижение зафиксировано в Тульской области (-43,7%, до 34,8 тыс.).

Арендные дома, расположенные на территории Москвы, подешевели на 9,5%, до 108,7 тыс. рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге — на 28,1%, до 81,2 тыс. рублей в месяц.

В среднем по России ставка аренды за дом снизилась на 22,8% за год, до 46,3 тыс. рублей.

Как отметил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко, съемные дома последний раз дешевели в 2022 году. Потом ставки аренды любого жилья долго росли, но сейчас идет откат.

— Формат дома не самый удобный для арендаторов, обычно они предпочитают квартиры, особенно в периоды экономических спадов, как сейчас. Так, средняя «двушка» сегодня на 27% дешевле среднего дома — а съемщики сейчас очень хорошо считают деньги, стараясь сэкономить на всем. Собственникам домов нелегко найти арендаторов, поэтому за прошлый год количество выставленных на рынок аренды объектов увеличилось на 90%, — резюмировал эксперт.

Никита Егоров