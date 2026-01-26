В Татарстане утверждены показатели развития строительной сферы и ЖКХ на 2026–2028 годы

Особое внимание уделяется улучшению качества городской среды

Фото: Динар Фатыхов

Правительство Татарстана установило ключевые индикаторы развития отрасли строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства до 2028 года.

Согласно документу, планируется снижение доли убыточных предприятий строительной отрасли с текущих 28% до 22,5% к 2028 году. При этом объем строительных работ будет стабильно расти, достигнув показателя 101,5% к предыдущему периоду.

В планах увеличение объема ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости до 4,942 млн квадратных метров. Особое внимание уделяется улучшению качества городской среды: показатель качества среды для жизни в опорных населенных пунктах должен вырасти с 13,05% до 26,68%.

В сфере ЖКХ предусмотрено снижение доли убыточных организаций до 25,5%. При этом все инвестиционные программы в сфере водоснабжения и водоотведения будут выполняться в полном объеме. Планируется, что жилищные условия улучшат более 134 тысяч семей.

Документ также устанавливает показатели работы с отходами: доля захораниваемых твердых коммунальных отходов сохранится на уровне 96%, а доля обрабатываемых отходов составит 21%.

Важным аспектом является поддержка малого бизнеса: доля закупок у субъектов МСП должна составлять не менее 30% от общего объема, а доля конкурентных закупок с участием МСП — не менее 40%.

Контроль за исполнением поручений руководства республики будет осуществляться на 100%, а уровень удовлетворенности качеством госуслуг планируется поддерживать на уровне 90%.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что, по словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина, налоговая задолженность в консолидированный бюджет по отрасли составила 3,1 млрд рублей. Долги у 5 462 организаций, причем у 362 они превышают 1,5 млрд. Налоговая задолженность за год выросла на 6%. В то же время количество должников сократилось на 99, поступления в бюджет выросли до 63,073 млрд (+44%), а просроченные долги по налогам были погашены в размере около 3 млрд рублей. Тем не менее уровень задолженности и количество предприятий-должников все еще велики.

Дмитрий Зайцев