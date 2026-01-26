Продажи новостроек под конец года в Казани побили двухлетний рекорд

На первичном рынке столицы РТ было зарегистрировано 10 тыс. ДДУ, что на 10% превышает показатель 2024 года

Фото: Динар Фатыхов

Рекордными за два последних года оказались декабрьские продажи новостроек в Казани. Всего за 2025 год было зарегистрировано 10 тысяч ДДУ, или на 10% больше показателя 2024 года. Рынок первичной недвижимости в городе восстанавливается ускоренными темпами — быстрее, чем в среднем по стране (+3%), сообщили в «Авито Недвижимости».

Причины связывают с резким ростом продаж в IV квартале: на фоне будущего изменения условий по программе «Семейная ипотека» столица Татарстана в декабре 2025 показала рекордные за два года продажи: было зарегистрировано 1 609 ДДУ, что на 66% больше аналогичного показателя в ноябре 2025 и на 82% — в декабре 2024, уточнили аналитики.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Казань вошла в топ-10 городов РФ по количеству сделок в новостройках, на город пришлось 59% от всех ДДУ в Татарстане. При этом рост цен был незначительным, отметили в компании. Так, купить студию в новостройке Казани в декабре 2025 года можно было за 9,7 млн рублей, «однушку» — за 10,8 млн рублей, «двушку» — за 13,8 млн рублей, «трешку» — за 16,9 млн рублей.

Татарстанская столица в топе-10 городов России и по объему строительства. На январь 2026 года в городе возводится 2,1 млн кв. м жилья: это на 7% больше, чем в январе 2025-го.

