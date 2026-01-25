В Татарстане отметили рост сделок по долевому участию в новостройках — +5% за год

Тем не менее республика не попала в топ-5 по количеству заключенных ДДУ

Объем реализации квартир в новостройках по договору долевого участия в России увеличился на 3% по итогам 2025 года относительно предыдущего периода. По данным платформы «Авито Недвижимость», особенно заметный скачок произошел в декабре: количество заключенных ДДУ выросло на 28% относительно ноября и на 71%, по сравнению с декабрем 2024 года. В итоге в последний месяц года было подписано рекордные 81,5 тысячи договоров — максимум за два года. Стимулом к росту продаж стали ожидания изменений в программе семейной ипотеки.

По данным «Авито Недвижимости», 77% покупок в декабре совершались в ипотеку — это самый высокий показатель за год. Средняя стоимость квартиры в новостройке составила около 9,5 миллиона рублей.



Татарстан не попал в число лидеров по общему объему, но показал заметный рост: продажи по ДДУ увеличились на 5%, по сравнению с 2024 годом, что стало четвертым результатом среди всех регионов. Всего в Татарстане количество ДДУ за 2025 год составляет 16,8 тыс., из них 8,1 тыс. приходится на Казань. При этом средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья в Казани достигла 237 тысяч рублей.

— Если в начале 2025 года на рынке первичной недвижимости наблюдался бум рассрочек, то второе полугодие показало рекордные цифры по доле ипотечных сделок. Основу спроса продолжает формировать семейная ипотека, а его активизацию принесла новость об изменении условий получения этой льготы. На фоне повышенной ключевой ставки покупатели более внимательно подходят к решению о приобретении недвижимости, а девелоперы предлагают дополнительные ценовые преимущества и оптимизируют предложение, — прокомментировал управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Наталья Жирнова