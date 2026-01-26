Максимальная средняя цена новостройки в Казани в декабре составила 10,9 млн рублей

При этом общероссийский показатель средней стоимости вырос на 1,5% и достиг 8,549 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Аналитики рынка недвижимости представили данные по стоимости новостроек в российских городах-миллионниках за декабрь 2025 года. По результатам исследования, Казань заняла третье место по средней стоимости квартир в новостройках.

В столице Татарстана средняя цена новостройки составила 10,96 млн рублей. Выше показатели только у Москвы (24 млн рублей) и Санкт-Петербурга (11,1 млн рублей). При этом общероссийский показатель средней стоимости лота в сделках вырос на 1,5% и достиг 8,549 млн рублей.

Самые доступные новостройки были зафиксированы в Волгограде (5,74 млн рублей) и Ростове-на-Дону (6,17 млн рублей). Средняя площадь проданного первичного жилья по всем городам-миллионникам составила 44,9 кв. м, что на 0,5% меньше показателей ноября.

Ранее в Татарстане отметили рост сделок по долевому участию в новостройках — +5% за год.

Наталья Жирнова