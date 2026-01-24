«Квадрат» новостроек в Татарстане подорожал на 55 тыс. рублей за пять лет

Ранее республика установила исторический рекорд по вводу жилья: 3,5 млн квадратных метров за 2025 год

Фото: Динар Фатыхов

С 2021 по 2025 год стоимость квадратного метра в новостройках по России увеличилась с 124 тыс. до 180 тыс. рублей. Такой рост — около 56 тыс. рублей за кв. м, или 45 %, — зафиксировало «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы».

Сильнее всего цены поднялись в Москве: квадратный метр подорожал более чем на 250 тыс. рублей — со 124 тыс. до 381 тыс. рублей. В Санкт‑Петербурге прирост составил около 110 тыс. рублей (со 139 тыс. до 249 тыс. рублей), в Московской области — порядка 60 тыс. рублей (до 182 тыс. рублей за кв. м).

Значительно выросли цены и в регионах, где раньше жилье было относительно недорогим. Например, в Татарстане квадратный метр прибавил в цене около 55 тыс. рублей.

Помимо этого, в Республике Алтай стоимость «квадрата» увеличилась на 95 тыс. рублей (до 216 тыс. рублей), в Севастополе — на 90 тыс. рублей, в Крыму — на 85 тыс. рублей. Также заметно подорожало жилье в Калининградской области (на 70 тыс. рублей, до 188 тыс. рублей), Краснодарском крае (на 65 тыс. рублей, до 185 тыс. рублей) и Ленинградской области (на 50 тыс. рублей).



При этом объемы строительства в стране остаются стабильными: в 2025 году они составили около 125,9 млн кв. м — на уровне предыдущего года. Ранее Татарстан установил исторический рекорд по вводу жилья: 3,5 млн квадратных метров за 2025 год.

По словам генерального директора агентства Валерия Летенкова, такая динамика говорит о структурных изменениях на рынке. Рост цен — результат сочетания дефицита предложения, инвестиционного спроса и устойчивого интереса покупателей. В итоге рынок новостроек переходит к модели долгосрочного ценового расслоения.



Наталья Жирнова