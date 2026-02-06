Россию на Олимпиаде представят два фигуриста, еще 22 экс-россиянина — в чужих сборных

Аделия Петросян и Петр Гуменник встретятся с бывшими соотечественниками на олимпийском льду в Италии

Фото: Руслан Ишмухаметов

Первыми, кто вступит в борьбу за медали зимней Олимпиады в Италии, станут участники командного турнира по фигурному катанию. 10 команд полуфиналистов определят пять финалистов, которые и разыграют награды в четвертый раз в истории Олимпиад. На турнире стартуют две сборные, собранные из фигуристов российского происхождения. Подробности — в статье «Реального времени».

Что ожидать от выступления российских фигуристов?

Возвращение российских спортсменов на главную международную арену станет одним из самых интригующих событий Олимпиады в Италии. Турнир фигуристов в Милане будет отличать жесткая конкуренция и непредсказуемость в каждой дисциплине. Россию представят Петр Гуменник и Аделия Петросян. Соревнования пройдут с 6 по 19 февраля. Гуменник (одиночное мужское катание) и Петросян (одиночное женское катание) выступят в нейтральном статусе.

Первым предстоит дебютировать одиночнику Петру Гуменнику, который покажет короткую программу 10 февраля. Некоторые российские СМИ поспешили проанонсировать старт Гуменника и в произвольной программе, назначенной на 13 февраля, но тут, как говорится, есть нюансы. В произвольную попадают 24 лучших фигуриста из 29 стартующих в целом. И есть примеры недавнего прошлого, когда мимо личного старта проехал Евгений Плющенко на домашней Олимпиаде 2014 года, через четыре года в Пхенчхане неудача подстерегла бронзового призера Сочи Дениса Тена из Казахстана, а бронзовый призер чемпионата мира Винсент Чжоу из США провалился в 2022-м, на Олимпиаде в Пекине. Талантливый француз Кевин Аймоз не отобрался в произвольную программу на недавнем чемпионате Европы, и это после пятого места на прошлогоднем чемпионате мира.

У женщин таких звездных разочарований на крупнейших международных соревнованиях сложно припомнить, но на российском уровне был невыход Евгении Медведевой на произвольную программу чемпионата России 2020 года из-за порванного ботинка. В итоге Медведева числится по итогам того чемпионата на последнем, 17-м месте. На предпоследнем, 16-м — Анастасия Грачева, которая двумя годами ранее заменяла Медведеву в чемпионате России из-за травмы нашей чемпионки. Грачева могла бы и сейчас стартовать на Олимпиаде, выступая уже за Молдавию, но не преодолела сито отбора.

Единственная российская фигуристка Аделия Петросян стартует в короткой программе 17 февраля и — в случае попадания в произвольную программу — 19 февраля. Легко и уверенно можно прогнозировать исход командного турнира фигуристов, поскольку зачастую там будут соревноваться фигуристы в буквальном смысле из разных эшелонов фигурного катания, суперзвезды с теми, для кого само участие на Олимпиаде будет признано успехом. Касаемо же выступления наших одиночников, хотелось бы отложить прогнозы на потом, предварительно посмотрев и оценив готовность их основных конкурентов, которые успеют выступить на командном турнире.

Претенденты на золото — США

Розыгрыш медалей в олимпийском фигурном катании стартует с командного турнира, исторически самого предсказуемого в линейке «фигурки». Зачастую интрига умирает в команднике уже после исполнения коротких программ. Апофеозом был командник в Сочи, когда Юлия Липницкая стала олимпийской чемпионкой еще до исполнения произвольной программы, а танцоры Елена Ильиных и Никита Кацалапов присоединились к ней, даже не выходя на лед, — настолько велико было преимущество в очках перед преследователями из Канады.

Представим тех, кто выйдет на олимпийский лед в Италии в этом году. Командный турнир — это возможность, помимо завоевания медалей, определить уровень развития или спортивного менеджмента в той или иной федерации фигурного катания. Отдельная звезда может появиться где угодно: Хавьер Фернандес из Испании — яркий тому пример, но собрать крепкий состав для командника — задача подчас непосильная. Выведя за скобки российское фигурное катание, отметим, что на протяжении четырех Олимпиад сборная США формирует достаточно конкурентный состав в сочетании звезд и середнячков. Вот и сейчас у них есть Илья Малинин, танцоры Мэдисон Чок и Эван Бейтс и пара одиночниц Алиса Лью и Эмбер Гленн, усилий которых хватит для того, чтобы завоевать золото, даже без весомого вклада парников. Не завалятся, как Михаил Коляда в короткой программе олимпийского Пхенчхана, — и будет у США полноценное золото.

Перспективы Японии

Конкурентом США может стать Япония — самая прогрессирующая в фигурном катании сборная. В Сочи и Пхенчхане она занимала пятые места, не располагая сильными парниками и танцорами. В Японии с менеджментом как раз таки все обстоит ужасно. Перед Сочи они не дали гражданство канадцу Мервину Трану, после чего распалась очень неплохая пара. В танцах у них все печально. Был слабый дуэт брата и сестры Криса и Кэти Рид, затем в пару к Крису встала Кана Мурамото, наконец, Мисато Комацубара и Тим Колето.

Колето до Японии выступал еще за Норвегию и Южную Корею. Хотя можно было бы попытаться обсудить вопрос выступления за Японию с этническими японцами — братом и сестрой Алексом и Майей Шибутани. Они уходили из спорта на 6 лет из-за проблем со здоровьем у сестры. Решив их, вернулись ради мечты выступить на Олимпиаде, тут бы предложить вариант с Японией. Но не случилось. Тем не менее олимпийское серебро в Италии им практически гарантировано.



Хозяева льда — итальянцы — крепкие середняки командных турниров, дважды занимали четвертые места и в Пекине финишировали седьмыми. Танцевальный дуэт Шарлин Гиньяр — Марко Фаббри участвует в четвертой Олимпиаде. Правда, это всего лишь третий их командник, в Пхенчхане тренеры сборной их не заявляли. Призеры Европы: Маттео Риццо участвовал в Пхенчхане, а Даниэль Грассль — в Пекине, экс-чемпионы Европы Сара Конти — Никколо Мачии и новоиспеченная призерка Европы Лара Наки Гутманн будут дебютировать на Олимпиаде.

Бороться с ними за бронзу сборной Грузии (6-е место в команднике Пекина) будет очень сложно, тем более что Гиньяр — Фаббри выглядят очевидно сильнее Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, а в остальных дисциплинах пока все ровненько. Правда, грузинская одиночница Анастасия Губанова может стать козырем сборной Грузии. «Я больше волнуюсь по поводу командных соревнований на Олимпиаде — на мой взгляд, они важнее индивидуальных. Я хочу выложиться на все сто в командном турнире», — заявила спортсменка. На прошлогоднем чемпионате мира в командных соревнованиях Губанова выступила очень достойно, лучше, чем на многих личных стартах.

Грузия будет бороться с хозяевами

За пятое место в финале командника будут бороться Канада и Франция, две самые отставшие сборные. Канада (серебро, золото, 4-е место) имеет очень странный плюс по сравнению с французами, который скрывается в танцах. Дело в том, что любой канадский дуэт слабее лидеров соперника Фурнье-Бодри — Сизерон. Французы почти наверняка не будут задействовать пару Фурнье-Бодри — Сизерон в команднике, как уже было на Олимпиаде в Пхенчхане, чтобы они максимально подготовились к личным стартам. При этом все канадские танцевальные дуэты сильнее вторых номеров Франции. Такие расклады и украшают командный турнир в фигурном катании, иначе он смотрелся бы абсолютно пресно. У Франции (шестые в дебюте в Сочи, последние в Пхенчхане и пропустившие Пекин) сложится любопытная ситуация — их бывшие танцоры Мари-Жад Лорио и Ромен ле Гак сейчас выступают за Канаду. Все просто: это интернациональный дуэт, который первые 10 лет выступал за родину мужа Ромена ле Гака, а с 2021 года стал представлять родину жены Мари-Жад Лорио.

Танцевальный дуэт Лорио — ле Гак опережал в конкуренции дуэт уроженки Казани Аделины Галявиевой и Луи Таурона. В остальном участники командного турнира не могут вызывать интереса у российских болельщиков, за исключением дебютантов.



Дуэт Мари-Жад Лорио и Ромена ле Гака.

Китай примет участие уже в четвертом команднике, занимая ранее последовательно 7-е, 6-е, 5-е места. Южная Корея дебютировала в Пхенчхане на правах хозяев, заняв 9-е место, а сейчас отобралась по спортивному принципу, даже несмотря на отсутствие парников. В короткой программе будет только девять участников, и корейцы, у которых достаточно сильно развито одиночное катание, изначально уступят конкурентам, из-за чего гарантированно не попадут в финал. Необходимо отдать должное корейцам: они попробовали заткнуть дыру созданием пары из канадки Чо Хе Джин и англичанина Стивена Эдкока, а затем австралийца Чарли Виндзора. Любители фигурного катания должны его помнить по тому факту, что он стал чемпионом мира среди юниоров с россиянкой Екатериной Александровской.

Три российских экс-фигуриста представят Польшу

Исторически такое уже происходило, когда в 2022 году Украина не смогла заменить Ярослава Паниота, перебравшегося в федерацию США, а немцы оказались не способны найти хотя бы одну пару на смену ушедшим из спорта олимпийским чемпионам Савченко и Массо.

В результате выше Южной Кореи будут англичане, за которых выступит пара Анастейша Вайпан-Лоу и Люк Дигби. Анастейша — дочь советского фигуриста Сергея Вайпана и его супруги Ирины Вайпан, выступавшей в художественной гимнастике.

Выше и тех и других в парном катании будет Польша, и это очередной объект внимания российских болельщиков, наряду с Грузией. У Польши в свое время отметились парники Сьюдек — Загорска и одиночник Гжегож Филипповский. В остальном у нее не было никаких шансов стартовать на команднике, если бы не блестящая менеджерская работа.

Начнем с 30-летней Юлии Щетининой, которая родилась в Нижнем Новгороде и жила там три года, пока родители не перевезли ее в Швейцарию. Здесь начала заниматься фигурным катанием и выступала в парном до 2019 года с россиянином Михаилом Акуловым, тренируясь у Юрия Ларионова, работающего сейчас в Казани. В тот момент швейцарская федерация отказалась от финансирования дуэта, а год спустя смогла присмотреть себе смену, поскольку Лозанна стала хозяйкой третьей зимней юношеской Олимпиады. Той самой, на которой серебро в парном катании взяла казаночка Диана Мухаметзянова за Россию, а бронзу — казаночка Алина Бутаева за Грузию. Плюс поляк Муратов стартовал за Украину. Но Швейцария ничего не присмотрела, только теряя. Потеряв Акулова, который перешел в сборную Финляндии, в дальнейшем закончив выступать.

24-летняя на тот момент Щетинина начала кататься у другого российского тренера, Федора Климова, с новым партнером Марком Мадьяром. Венгр выглядел даже искушеннее Щетининой, ранее откатавшись с сильной россиянкой Дарьей Беклемищевой. С Щетининой они доехали до Олимпиады в Пекине и снялись с короткой программы. Беклемищева вышла замуж за Михаила Коляду, Мадьяр закончил со спортом, а Щетинина продолжила кататься с поляком Михалом Возняком и сейчас готова осуществить мечту об олимпийском старте, да еще в двух видах программы.

Кстати, супруга Михала Возняка — польская одиночница Элзбета Габришак закончила кататься в 2019 году. Польская федерация нашла ей замену в России, заключив контракт с Екатериной Кураковой. Эта российско-польская фигуристка родилась в Москве. Была трехкратной победительницей турнира серии «Челленджер» Warsaw Cup (2019, 2022, 2023), пятикратной чемпионкой Польши (2019—2023), чемпионкой Польши среди юниоров (2019). На чемпионате Европы 2020 года заняла десятое место, на ЧМ среди юниоров в Таллине — 7-е, на ЧМ 2021 года в Стокгольме — 32-е в короткой программе, не отобравшись в произвольную. На Lombardia Trophy 2021 года выиграла серебряную медаль, а на Олимпийских играх в Пекине заняла 12-е место. Теперь 23-летняя фигуристка выступит за Польшу на Олимпиаде в Италии.

Эту же страну на олимпийском льду представит еще один бывший россиянин — Владимир Самойлов, фигурист выступал за нашу страну до 2021 года, а потом заключил контракт с поляками. Уроженец Москвы начал кататься на коньках в 2003 году в спортивной школе ЦСКА в столице под руководством Ирины Галустян. В 2018 году на чемпионате России по фигурному катанию Самойлов занял 6-е место. По итогам соревнований был включен в состав резервной мужской сборной России на сезон 2018—2019 годов. Сейчас Самойлову 26 лет.

Только с танцорами поляки несколько прогадали, не сумев найти достойной смены Наталье Калишек и экс-украинцу Максиму Сподыреву. Сейчас в танцах Польшу будут представлять экс-украинка София Довгаль — Виктор Кулеша, но они выступят только в команднике, поскольку не отобрались на личные старты. Заключив в 2024 году контракты с россиянами 25-летним Анатолием Беловодченко (в России он катался с Юлией Тульцевой) и 22-летним Олегом Муратовым (катался с Софией Качушкиной), поляки не успели поднять их уровень до приемлемого. Хотя Муратова уже обкатали на юниорском чемпионате мира с Зофией Гжегожевской, но пока там очень слабый уровень. В этом плане Швейцария исторически выглядит куда солиднее, чем Польша, с Дениз Бильман, Стефаном Ламбьелем и Сарой Майер. И сейчас она могла бы выглядеть куда более конкурентной, прими там верные менеджерские решения по усилению парного катания и танцев.

Сюда же можно добавить Казахстан, где будут стартовать призер чемпионата мира Михаил Шайдоров, экс-россиянка Софья Самоделкина, но нет достойных парников и танцоров. У Чехии есть новоиспеченный призер чемпионата Европы Георгий Рештенко, нестареющая Элишка Бржезинова, достойные танцевальные дуэты — братья-сестры Ташлер и Мразек, парник Мартин Бидарж, который после победы на юниорском чемпионате мира все ищет партнершу. Не будет стартовать Германия с Хазе и Володиным.

Всего 22 бывших российских фигуриста выступят на Олимпиаде за сборные других стран.