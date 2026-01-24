Названы три региона России, где жители лучше всего платят по ипотеке

Доля плохих кредитов в объеме выданных жилищных кредитов в Кузбассе составляет 0,09%

Фото: Максим Платонов

Жители Кузбасса, Ненецкого автономного округа и Архангельской области стали самыми ответственными ипотечными заемщиками. Так, доля плохих кредитов в объеме выданных жилищных кредитов в Кузбассе составляет 0,09%, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦБ РФ.

В свою очередь, в Ненецком автономном округе данный показатель равен 0,2%, а в Архангельской области — 0,41%. В топ-5 регионов по платежной дисциплине также попали Бурятия (0,43%) и Чувашия (0,46%).

На 6—10 местах данного рейтинга расположились Магаданская и Пензенская области, Якутия (во всех трех регионах по 0,49%), Республика Мордовия (0,51%) и Амурская область (0,53%).

Никита Егоров