Адвокат Пашин: включенный VPN может приводить к блокировке переводов в банках

14:18, 30.01.2026

Основная причина блокировки заключается в том, что банковские системы воспринимают активность через VPN и proxy-сервисы как подозрительную

Фото: Динар Фатыхов

Адвокат Дмитрий Пашин из межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» предупредил о возможных рисках при использовании сервисов по подмене местоположения устройства. Он рассказал РИА «Новости», что применение таких инструментов может привести к блокировке банковских переводов.

Основная причина блокировки заключается в том, что банковские системы воспринимают активность через VPN и proxy-сервисы как подозрительную. Эти приложения скрывают сессионные данные и изменяют реальный IP-адрес пользователя, что создает впечатление несанкционированного доступа к счету.

Если забыть выключить VPN и воспользоваться приложением банка, то финансовая организация может ошибочно определить операцию как мошенническую и заблокировать перевод в целях безопасности.

Напомним, что единый QR-код станет обязательным инструментом банковских переводов с начала осени.

Наталья Жирнова

