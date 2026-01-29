Татарстан вошел в топ-3 регионов по IT-ипотеке — объем кредитов достиг 42 млрд

Фото: Динар Фатыхов

Ежегодно вузы и колледжи Татарстана выпускают около 4 тысяч квалифицированных специалистов в сфере информационных технологий. Об этом на итоговой коллегии Минцифры РТ сообщил глава министерства Илья Начвин.

Вместе с этим регион сохраняет лидирующие позиции в общероссийском рейтинге развития IT-индустрии. Особенно заметным стало увеличение числа резидентов IT-парка, которое выросло практически вдвое.

Значительный прогресс отмечен в привлечении новых компаний: в республику переехали 34 организации с совокупной выручкой более 8 миллиардов рублей. Успешное развитие сектора подтверждается и показателями льготной IT-ипотеки — Татарстан входит в тройку лидеров по объему выданных кредитов — 42 млрд рублей.

Сейчас как российский, так и татарстанский рынок труда в сфере информационных технологий демонстрирует явный дисбаланс. По данным платформы hh.ru на 2025 год, ситуация в Татарстане выглядит следующим образом: на одну открытую вакансию претендуют 32 джуна, в то время как от сеньоров есть только три резюме на одно вакантное место. О том, к каким перспективным направлениям присмотреться, чтоб «войти в IT-рынок» и быть востребованными, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова