Мосбиржа обновила максимум с сентября, но закрылась ниже 2800

Днем индекс поднимался выше 2840 пунктов, вечером откат вызвали заявления Ушакова о переговорах по Украине

Фото: Максим Платонов

Рост российского фондового рынка в четверг сменился вечерним откатом после заявлений помощника президента РФ Юрия Ушакова о предстоящих переговорах по украинскому урегулированию 1 февраля, сообщает «Интерфакс».

Индекс Мосбиржи в течение дня поднимался выше 2840 пунктов, обновив максимум с середины сентября, однако к закрытию вернулся на уровень ниже 2800 пунктов. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2797,76 пункта (+0,4%, максимум сессии — 2843,63 пункта), индекс РТС — 1159,29 пункта (+0,7%).

Лидерами роста стали акции ВТБ (+4%), ММК (+3,6%) и НЛМК (+3,1%). Наибольшее снижение показали бумаги «Русала» (-2,5%), «Полюса» (-1,7%) и ВК (-1,6%).

На фоне событий официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 30 января, составил 76,0251 рубля, снизившись на 24,11 копейки.

Ариана Ранцева