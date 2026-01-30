Фьючерсы на золото и серебро резко подешевели на Comex
Золото опустилось ниже $4 950 впервые с 23 января, серебро — ниже $90 за тройскую унцию впервые с 16 января
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2026 года на бирже Comex опустилась ниже $4 950 за тройскую унцию впервые с 23 января. Фьючерс на серебро с поставкой в марте 2026 года снизился ниже $90 за тройскую унцию впервые с 16 января, пишет ТАСС.
По состоянию на 20:12 мск фьючерс на золото дешевел на 7,82% и торговался на уровне $4 936 за тройскую унцию. Стоимость фьючерса на серебро снижалась на 21,01%, до $90,39 за тройскую унцию.
К 20:20 мск снижение ускорилось: золото опустилось до $4 928,2 за тройскую унцию, потеряв 7,97%. Серебро снижалось на 21,42% и торговалось на уровне $89,915 за тройскую унцию.
Ранее «Реальное время» писало, что серебро на Comex установило новый ценовой рекорд.
