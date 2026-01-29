Доллар на внебиржевом рынке упал ниже 75 рублей
Последний раз курс находился на этом уровне более двух лет назад
Внебиржевой курс доллара США опустился ниже отметки 75 рублей. Это произошло впервые с марта 2023 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщает РИА «Новости».
Ранее «Реальное время» писало, что Банк России установил на 29 января 2026 года официальный курс рубля к иностранным валютам, согласно которому доллар США подешевел на 28,57 копейки и составил 76,2662 рубля.
