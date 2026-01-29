Новости экономики

Доллар на внебиржевом рынке упал ниже 75 рублей

17:12, 29.01.2026

Последний раз курс находился на этом уровне более двух лет назад

Фото: Реальное время

Внебиржевой курс доллара США опустился ниже отметки 75 рублей. Это произошло впервые с марта 2023 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщает РИА «Новости».

Ранее «Реальное время» писало, что Банк России установил на 29 января 2026 года официальный курс рубля к иностранным валютам, согласно которому доллар США подешевел на 28,57 копейки и составил 76,2662 рубля.

Ариана Ранцева

