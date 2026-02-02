Казань сэкономила 1,4 млрд рублей бюджетных средств на госзакупках в 2025 году

Городу удалось сохранить на 200 млн рублей больше, чем в 2024 году

Фото: Артем Дергунов

Казань сэкономила 1,4 млрд рублей бюджетных средств на госзакупках в 2025 году. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал глава дирекции по конкурентной политике и закупкам Равиль Мударисов.

По его словам, средства были сэкономлены по муниципальным закупкам, биржевой площадке, лимитам финансирования и по заявкам унитарных предприятий. В 2025-м удалось сохранить на 200 млн рублей больше, чем в 2024 году.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Экономия 1,4 млрд бюджетных средств и сопровождение всех муниципальных закупок — весомый результат, — подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.

Объем закупок год к году вырос на 20%. Общая сумма опубликованных конкурсных процедур закупок составила более 14 млрд рублей. Большая часть победителей прошедших торгов — 72% — представители бизнес-сообществ Татарстана.

Напомним, в декабре депутаты утвердили бюджет Казани на 2026 год — он составит более 60 млрд рублей. В 2027 и 2028 годах этот показатель планируется увеличить на 4 и 7% соответственно.

Галия Гарифуллина