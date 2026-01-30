Рубль укрепился к юаню по итогам января

Курс китайской валюты на Мосбирже за месяц снизился на 3,01% и опустился до 10,936 рубля

Фото: Реальное время

Рубль по итогам торгов на Московской бирже в январе 2026 года укрепился по отношению к китайской валюте. Курс юаня к рублю за месяц снизился на 3,01%, следует из данных закрытия торгов валютного рынка Мосбиржи 30 января по сравнению с 30 декабря 2025 года, пишет ТАСС.

За январь курс юаня уменьшился на 29,25 копейки — до 10,936 рубля с 11,228 рубля.

С 1 по 5 января торги китайской валютой не проводились. В период с 5 по 6 января юань демонстрировал рост и достиг 11,478 рубля. С 6 по 9 января курс перешел к снижению и опустился до 11,211 рубля. С 9 по 12 января китайская валюта вновь укреплялась, поднявшись до 11,34 рубля.

С 12 по 22 января юань возобновил снижение: 21 января он опустился ниже 11 рублей впервые с 29 декабря и достиг уровня 10,8 рубля. В период с 23 по 27 января курс вновь вырос — до 11,02 рубля. Однако с 27 по 30 января юань снова перешел к снижению и завершил месяц на отметке 10,936 рубля.



Ариана Ранцева