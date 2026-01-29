Международные резервы России выросли до $786,9 млрд
За неделю объем резервов увеличился на $17,8 млрд, следует из данных Банка России
Международные резервы России по состоянию на 23 января составили $786,9 млрд, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Банк России.
Неделей ранее, на 16 января, объем международных резервов оценивался в $769,1 млрд. Таким образом, за отчетную неделю показатель увеличился на $17,8 млрд.
Ранее «Реальное время» писало, что доллар на внебиржевом рынке упал ниже 75 рублей.
