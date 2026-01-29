Новости экономики

Международные резервы России выросли до $786,9 млрд

20:30, 29.01.2026

За неделю объем резервов увеличился на $17,8 млрд, следует из данных Банка России

Международные резервы России выросли до $786,9 млрд
Фото: Дарья Пинегина

Международные резервы России по состоянию на 23 января составили $786,9 млрд, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Банк России.

Неделей ранее, на 16 января, объем международных резервов оценивался в $769,1 млрд. Таким образом, за отчетную неделю показатель увеличился на $17,8 млрд.

Ранее «Реальное время» писало, что доллар на внебиржевом рынке упал ниже 75 рублей.

Ариана Ранцева

Экономика

