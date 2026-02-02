Биткоин опустился ниже $75 тыс. впервые с апреля 2025 года

По данным Binance, к 06:30 мск цена криптовалюты составила $74 859,9

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Цена биткоина опустилась ниже отметки $75 тыс. впервые с 7 апреля 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на криптовалютную площадку Binance.

По состоянию на 06:30 мск стоимость биткоина составляла $74 859,9, снижение составило 4,89%. К 06:35 мск падение замедлилось, криптовалюта торговалась на уровне $74 865, что соответствует снижению на 4,88%.

Ранее «Реальное время» писало, что в январе биткоин обновил максимум стоимости с середины ноября.

Ариана Ранцева