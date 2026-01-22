Росреестр Татарстана зафиксировал в декабре повышенный спрос на вторичку

Эксперты назвали три причины роста спроса

Фото: Динар Фатыхов

В декабре 2025 года в Татарстане количество переходов прав на основании договоров купли-продажи (ДКП) увеличилось на 44%, по сравнению с ноябрем и на 15,5% относительно декабря 2024 года. В результате в республике зарегистрировано 19 604 ДКП, что значительно превышает ноябрьские показатели (13 621) и декабрьские 2024 года (16 972), сообщила пресс-служба Управления Росреестра по Татарстану.

Наибольшее увеличение спроса в процентном выражении наблюдается на индивидуальные жилые дома (+54%, до 1 796 ДКП) и нежилые помещения (+51%, до 845 ДКП). Спрос на квартиры возрос на 45%, до 7 730 ДКП, а на земельные участки — на 41%, до 9 233 ДКП.

— Увеличение количества сделок с недвижимостью в декабре — это закономерное явление, характерное для конца года, когда традиционно наблюдается рост активности на рынке. Однако в этом году мы стали свидетелями беспрецедентного скачка спроса по сравнению с предыдущим месяцем — впервые за последние пять лет. Например, ранее самое значительное увеличение спроса было зафиксировано в декабре 2021 года — на 27%. В 2024-м этот показатель составлял порядка 20%. В 2025 году же количество переходов прав по договорам купли-продажи увеличилось сразу на 44%», — отметила и. о. начальника отдела госрегистрации недвижимости Управления Росреестра по РТ Светлана Потапова.

По словам вице-президента Гильдии риелторов республики Руслана Садреева, одной из причин роста спроса на вторичку стало постепенное снижение процентной ставки по ипотеке: покупатели стали чаще использовать ипотеку при покупке.

— Второй причиной можно назвать отложенный спрос: с момента резкого увеличения ключевой ставки ЦБ прошло уже более года, и граждане, дождавшись ее снижения, вернулись к решению вопроса покупки жилья. Также не стоит забывать и о сезонном росте спроса, так как многие хотят закончить важные дела до конца года, — добавил Садреев.

Всего, по данным Росреестра Татарстана, за 2025 год зарегистрировано 162,6 тысячи переходов прав на основании ДКП.

Никита Егоров