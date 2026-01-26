Продажи премиальных автомобилей в России в 2025 году упали на 16%

BMW увеличил продажи в России на фоне спада премиум-рынка

Фото: Реальное время

В 2025 году в России было продано 130,4 тыс. новых автомобилей премиального сегмента, что на 16,4% меньше по сравнению с 2024 годом. Об этом свидетельствуют данные аналитиков «Автостата» и агентства ППК.

Несмотря на снижение продаж, доля премиум-сегмента на российском автомобильном рынке практически не изменилась и составила 9,8% против 9,9% годом ранее.

Лидером по объему продаж в премиальном сегменте стал бренд EXEED, реализовавший 21,7 тыс. автомобилей, однако его продажи сократились на 47% в годовом выражении. На втором месте — TANK с результатом 18,6 тыс. проданных машин, что на 35% меньше, чем годом ранее. Третью позицию занял BMW: в 2025 году россияне приобрели 16,7 тыс. автомобилей этой марки. При этом продажи бренда выросли на 42% за счет параллельного импорта, несмотря на отсутствие официальных поставок.

В пятерку лидеров также вошли китайские бренды Lixiang, чьи продажи снизились на 44%, и Hongqi, показавший рост на 40%.

Аналитики связывают общее снижение продаж премиальных автомобилей с ограниченной покупательной способностью населения, высокой стоимостью автокредитов, а также общим ростом цен на автомобили.

В то же время во второй половине года на рынке появились признаки восстановления. В октябре 2025 года премиальный сегмент впервые за год продемонстрировал рост продаж, а в декабре на премиальные автомобили пришлось около 32% всех расходов покупателей на новые машины.

Ранее «Реальное время» писало, что средняя цена подержанного авто в Татарстане опустилась до 1,42 млн рублей.



Ариана Ранцева