Казахстан планирует повысить утильсбор на автомобили из России и Белоруссии

Предполагается введение повышающего коэффициента 2 для всех автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники

Фото: Динар Фатыхов

Минэкологии Казахстана подготовило проект приказа, предусматривающий существенное увеличение утилизационного сбора на транспортные средства из России и Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ключевым изменением станет введение повышающего коэффициента 2 для всех автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники, ввозимых из этих стран. Для легковых автомобилей размер утильсбора увеличится в зависимости от объема двигателя в десятки раз по сравнению с действующими тарифами.

Исключение составят транспортные средства, произведенные непосредственно в Казахстане. Также прежние ставки сохранятся для автомобилей, импортируемых из стран, не входящих в Евразийский экономический союз. Не изменится размер сбора и для транспортных средств, ввозимых из Армении и Киргизии.

Ранее Минпромторг предложил отсрочить утильсбор в России для автопроизводителей до декабря 2026 года.

Наталья Жирнова