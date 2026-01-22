В России б/у машины подешевели на 5,5% за год

Цена опустилась до уровня 2023 года

Фото: Максим Платонов

В 2025 году б/у машины не старше 15 лет в России подешевели на 5,5%, до 1,89 млн рублей в среднем. Аналогичную ценовую отметку эксперты фиксировали в середине 2023-го, пишут «Известия» со ссылкой на «Авто.ру Оценка».

По словам аналитиков, за последний год количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом увеличилось на 30%. В основном выкладывали объявления частники. При условии охлаждения спроса цены пошли вниз, резюмировали эксперты.

Отмечается, что иномарки подешевели на 10%, до 2,17 млн рублей, а отечественные машины — на 5%, до 686 тыс. рублей в среднем.

Доля «китайцев» на российском б/у рынке достигла 7%, а средняя стоимость снизилась на 9%, до 2 млн рублей.

Сильнее всего за год подешевели б/у Mercedes-Benz V-Class (–21%, до 8,8 млн рублей), Exeed LX (–20,4%, до 1,75 млн) и Kia Rio (–18%, до 1,46 млн).

Средний возраст б/у машины в России — 9 лет, а пробег — около 145 тыс. км.

Никита Егоров