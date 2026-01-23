Объем импортированных в Россию машин Toyota увеличился на 12% за год: называем топ марок

На новые японские автомобили данной марки пришлось 25% от общего объема импорта

Фото: Реальное время

В 2025 году в Россию импортировали 127,8 тыс. автомобилей Toyota. Это на 12% больше, чем в 2024-м, сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков.

Он отметил, что на новые японские автомобили данной марки (до 3 лет) пришлось 25% от общего объема импорта (30,3 тыс. шт.). Оставшиеся 75% — с пробегом (97,5 тыс.).

— Среди новых автомобилей Toyota, ввезенных к нам, более 80% было собрано в Китае. А среди подержанных на долю китайской сборки пришлось лишь 13,3%. Основной объем тут «чистокровная Япония» (83,5%), — написал Целиков в посте.

Из новых машин 5,1% — с правым рулем, а среди б/у таких — 83,6%.

Топ-5 новых моделей Toyota выглядит так: RAV4 (34,7%), Highlander (24,6%), Camry (19,6%), Corolla (4,1%) и Land Cruiser Prado (3,9%).

В топ моделей среди б/у Toyota вошли Corolla, Yaris, Wish, RAV4 и Raize.

Никита Егоров