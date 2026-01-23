Татарстан вошел в топ‑5 по объемам автокредитования в 2025 году

При этом самые крупные средние чеки зафиксированы в Москве

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В 2025 году российский рынок автокредитования продемонстрировал снижение: банки выдали 1,22 млн кредитов на общую сумму 1,69 трлн рублей. По сравнению с предыдущим годом количество сделок сократилось на 20%, а объем выдач — на 22%, свидетельствуют данные ОКБ.

Татарстан вошел в топ‑5 субъектов страны по объемам выдач автокредитов. В республике за год оформили 4 950 кредитов на сумму 7,06 млрд рублей. Это позволило региону занять пятую строчку рейтинга, опередив, например, Санкт‑Петербург (4 860 кредитов на 8,55 млрд рублей).

Лидерами по количеству выданных автокредитов стали:

Москва (6 940 кредитов на 14,21 млрд рублей);

Московская область (6 430 на 11,88 млрд);

Краснодарский край (5 320 на 8,64 млрд).

При этом самые крупные средние чеки зафиксированы в Москве (2,05 млн), Московской области (1,85 млн) и Ингушетии (1,80 млн).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Динамика рынка в течение года была неравномерной. Пик пришелся на октябрь: тогда банки выдали 138 840 кредитов на 213,4 млрд рублей. Минимальные показатели зафиксированы в феврале — 73 760 кредитов на 85,01 млрд рублей. В декабре 2025 года было оформлено 104 190 автокредитов, что на 9% меньше, чем в ноябре, но на 47% больше в годовом выражении. Объем выдач в декабре составил 157,95 млрд рублей (-11% к ноябрю, +76% в годовом сравнении).

Среди ключевых трендов — рост среднего чека и срока кредитования. С сентября 2025 года средний размер автокредита не опускался ниже 1,5 млн рублей. На новый автомобиль он составил 1,64 млн рублей, на подержанный — 1,4 млн рублей. За год средний чек увеличился почти на 250 тыс. рублей. Средний срок кредита в декабре достиг 69 месяцев (+4 месяца к показателю прошлого года).

Полная стоимость кредита (ПСК) также выросла: в декабре она составила 19,53% против 18,12% в ноябре. При этом ПСК на новые автомобили зафиксирована на уровне 18,32%, а на машины с пробегом — 24,93%.



Рената Валеева