В России появятся новые зарядные станции для электромобилей
Новые зарядные хабы будут строить по принципу современных АЗС, где можно заправиться и купить товары и услуги
Российское правительство запускает специальный финансовый инструмент, который позволит увеличить количество зарядных станций на основных трассах страны. Согласно ему, инвесторы, готовые строить зарядные хабы и подключать их к электросетям, смогут получить льготные кредиты через госкорпорацию ВЭБ.РФ. Правительство направит на субсидирование таких кредитов 150 млн рублей, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Ставка по данному кредиту составит всего 8%, а максимальный срок займа — пять лет. На заемные средства можно купить или арендовать земельный участок, приобрести оборудование или присоединить зарядный хаб к электрическим сетям.
— На льготное финансирование смогут рассчитывать только те инвесторы, которые будут использовать оборудование и программное обеспечение исключительно российского происхождения, — подчеркнул Мишустин.
Новые зарядные хабы будут строиться по принципу современных АЗС, где можно не только заправиться, но и приобрести сопутствующие товары и услуги.
Ранее сообщалось, что Татарстан оказался в десятке лидеров в России по количеству зарядных станций для электромобилей.
