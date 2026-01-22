В России появятся новые зарядные станции для электромобилей

Новые зарядные хабы будут строить по принципу современных АЗС, где можно заправиться и купить товары и услуги

Фото: Максим Платонов

Российское правительство запускает специальный финансовый инструмент, который позволит увеличить количество зарядных станций на основных трассах страны. Согласно ему, инвесторы, готовые строить зарядные хабы и подключать их к электросетям, смогут получить льготные кредиты через госкорпорацию ВЭБ.РФ. Правительство направит на субсидирование таких кредитов 150 млн рублей, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.



Ставка по данному кредиту составит всего 8%, а максимальный срок займа — пять лет. На заемные средства можно купить или арендовать земельный участок, приобрести оборудование или присоединить зарядный хаб к электрическим сетям.

— На льготное финансирование смогут рассчитывать только те инвесторы, которые будут использовать оборудование и программное обеспечение исключительно российского происхождения, — подчеркнул Мишустин.

Новые зарядные хабы будут строиться по принципу современных АЗС, где можно не только заправиться, но и приобрести сопутствующие товары и услуги.

Ранее сообщалось, что Татарстан оказался в десятке лидеров в России по количеству зарядных станций для электромобилей.



Никита Егоров