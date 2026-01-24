Средняя цена подержанного авто в Татарстане опустилась до 1,42 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

По данным сервиса «Авто.ру Оценка», в Татарстане за 2025 год средняя стоимость автомобиля с пробегом снизилась на 5,1% и составила 1,42 млн рублей.

Так, Mercedes‑Benz E‑класса подешевел на 24,2% — до 4,98 млн рублей, Renault Logan потерял в цене 20,8% (теперь стоит 596 тысяч рублей), а Mercedes‑Benz C‑класса снизился в стоимости на 20,7%, до 1,45 млн рублей.

Сообщается, что на вторичном рынке в течение года наблюдался рост активности: к декабрю количество объявлений на «Авто.ру» увеличилось на треть по сравнению с январем, прежде всего за счет частных продавцов. При этом общий спрос охладевал, что вместе с ростом предложения способствовало снижению цен — к концу 2025 года они опустились до уровня середины 2023 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тенденция к снижению цен прослеживается и в масштабах всей страны. Средняя стоимость подержанного автомобиля иностранной марки (за исключением китайских, которые на «вторичке» заняли 7%, а цена этих машин снизилась с 2,2 млн рублей до 2 млн, и американских) за год уменьшилась на 10%, достигнув 2,17 млн рублей. Машины российского производства за тот же период подешевели на 5%, их средняя цена составила 686 тысяч рублей.



Прошедший год принес отечественному автомобильному рынку множество сюрпризов: от ухода «китайцев» до повышения утильсбора. Российские власти добились того, чего и хотели — улучшили свои позиции только те производители, кто имеет свои заводы в России, объясняют эксперты. АвтоВАЗ по-прежнему первый в рейтинге по продажам, хотя и с большими минусами. С какими итогами отрасль провожает 2025-й и как готовится к 2026 году — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова