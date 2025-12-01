25 декабря в 14:00 в КРК «Пирамида» пройдет торжественное награждение победителей Республиканского конкурса «ЭКОлидер», который проводится Министерством экологии и природных ресурсов РТ с 2004 года.
Конкурс направлен на поощрение и стимулирование организаций и жителей к охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
В этом году от эколидеров поступило 233 заявки по 20 номинациям. Больше всего заявок пришло в конкурсных группах «Экологическое образование» и «Педагогический опыт и инициативы».
Напомним, что республиканский конкурс в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» стартовал 1 сентября. Участие в нем приняли предприятия, учебные заведения, общественные организации, неравнодушные к проблемам окружающей среды жители Татарстана и журналисты.
Победители получат дипломы и подарочные сертификаты.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.