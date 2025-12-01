Торжественное награждение победителей Республиканского конкурса «ЭКОлидер»

25 декабря в 14:00 в КРК «Пирамида» пройдет торжественное награждение победителей Республиканского конкурса «ЭКОлидер», который проводится Министерством экологии и природных ресурсов РТ с 2004 года.

Конкурс направлен на поощрение и стимулирование организаций и жителей к охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

В этом году от эколидеров поступило 233 заявки по 20 номинациям. Больше всего заявок пришло в конкурсных группах «Экологическое образование» и «Педагогический опыт и инициативы».

Напомним, что республиканский конкурс в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» стартовал 1 сентября. Участие в нем приняли предприятия, учебные заведения, общественные организации, неравнодушные к проблемам окружающей среды жители Татарстана и журналисты.

Организации и индивидуальные предприниматели принимали участие в таких номинациях, как охрана водных ресурсов, охрана атмосферного воздуха, эффективное обращение с отходами, лучший проект в сфере экологической безопасности.

Органы местного самоуправления получат награду за достижение в области охраны окружающей среды на территории муниципальных образований Республики Татарстан, а также за достижение в области охраны окружающей среды в сельских поселениях.

Три номинации представлены в сфере экологического образования — в дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях и организациях высшего и дополнительного образования.

За педагогический опыт и инициативы можно стать эколидером за системную эколого-просветительскую работу в детском саду, школе и в организациях высшего образования и организациях дополнительного образования.

Две номинации разработаны также для общественных объединений и граждан.

У средств массовой информации определят лучший телесюжет, радио-сюжет, материал электронных СМИ, публикацию в периодических печатных изданиях. Награда ждет и лучшего экоблогера.

Победители получат дипломы и подарочные сертификаты.