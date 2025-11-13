Шамиль Гумеров: «Качество топлива на АЗС республики — стабильно»

В Татарстане проходит месячник по проверке качества моторного топлива: 5 образцов не отвечают требованиям

В рамках традиционного месячника по мониторингу качества автомобильного моторного топлива в Татарстане с 27 октября идет масштабная проверка бензина и дизтоплива на АЗС республики. В очередном рейде вместе с сотрудниками ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества ТЭР в РТ» побывала группа «Реального времени».

«Проверке уже подверглись почти 150 АЗС»

Телекамеры, фотоаппараты, диктофоны: на одной из заправочных станций столицы Татарстана заехавшие заправить свой автомобиль внезапно оказывались в центре внимания СМИ.

— К качеству вопросов нет. Цены только в последнее время кусаются, — на ходу откликнулся на вопрос журналистов о том, «нет ли претензий к бензину», один из автовладельцев.

Шамиль Гумеров: «Мы проверяем качество топлива с 2005 года». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одна из причин отсутствия нареканий — постоянное, планомерное и неспадающее внимание руководства республики к качеству моторного топлива, реализуемого потребителям.

— Мы проверяем качество топлива с 2005 года. Когда была создана Нефтяная инспекция, появилась лаборатория, выявлялось до 20—25% несоответствий качества моторных топлив. Примерно с 2008—2009 годов ситуация стабилизировалась. В том числе и благодаря нашей ежегодной планомерной работе. Люди поняли, что лучше продавать качественное топливо, чтобы не стать и предметом внимания контролирующих органов, и «героями» материалов СМИ, — пояснил в беседе с журналистами начальник отдела обеспечения рационального использования и качества нефтепродуктов, газообразных видов топлива и сертификации АЗС ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества ТЭР в РТ» Шамиль Гумеров.

Ежегодно по Татарстану отбирается и проходит испытание порядка 2 тыс. проб моторного топлива. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он также добавил, что только месячником активность сотрудников ГБУ не ограничивается: работа идет круглый год. Просто месячник по мониторингу качества автомобильного моторного топлива — самая заметная в медийном плане часть деятельности управления.

— У нас пять мобильных групп: инспектор, пробоотборщик и водитель в каждой. Четыре группы работают в Казани и ближайших районах, одна группа работает в Набережных Челнах и ближайших к нему районах: в Менделеевске, Мензелинске, Нижнекамске, Елабуге. На сегодняшний день мы отобрали уже почти 290 проб при плане по месячнику — 325. Проверке подверглись почти 150 АЗС как крупных сетей, так и независимой розницы. А всего по году по заданию правительства Республики Татарстан мы отбираем 1 475 проб. Плюс к нам в течение года по договорам обращаются люди, и в целом получается, что мы отбираем в районе 2 тыс. проб в год, — привел цифры эксперт.

5 проб показали несоответствие

— Нарушений на АЗС республики выявляется все меньше, — подчеркнул Шамиль Гумеров.

Если еще 10 лет назад на отдельных заправках можно было встретить факты продажи под видом дизеля судового топлива, стоившего значительно дешевле, но при этом с содержанием серы в тысячу, а то и более раз выше допустимых показателей, то сегодня такого уже не увидишь. Соответственно, и выявляемость нарушений снова сократилась: 1,5—2% против 4—5% в 2015 году. Характер несоответствия при проверке по шести параметрам для бензина и восьми для дизтоплива также изменился.

Шамиль Гумеров: «С каждым годом в республике выявляется все меньше нарушений, связанных с качеством моторного топлива». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Испытания завершены по 135 пробам. Выявлено пять несоответствий. Все пять выявленных несоответствий касаются дизельного топлива. И связано это вот с чем: требования к дизтопливу серьезно зависят от сезонности. В летний период температура фильтруемости дизтоплива (минимальная температура окружающей среды, при которой топливо не проходит сквозь фильтры, — прим. ред.) составляет -5℃, сейчас заправки принимают всесезонное дизтопливо, у которого температура фильтруемости -15℃, у «зимы» — -32℃. Сейчас как раз произошел тот момент, когда «лето» поменяли на «всесезонку». Было -5℃, привозят «всесезонку», и если в топливных резервуарах остался большой остаток, то при смешивании показатель фильтруемости не отвечает требованиям к заявленному на стеле АЗС качеству. Под «лето» она проходит, а вот как «всесезонка» — уже нет. И если такое дизтопливо реализуется как всесезонное, то это нарушение, — пояснил эксперт.

Шамиль Гумеров: «Все 5 уже выявленных в этот раз в рамках месячника нарушений допущены небольшими независимыми компаниями топливной розницы». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Какие именно заправочные станции допустили непорядок на этот раз, эксперт пока назвать воздержался. Отметил лишь, что речь идет о небольших представителях розничной торговли моторным топливом.

— У крупных предприятий, таких как ТАИФ, «Татнефть» и др., имеются собственные лаборатории. И, заливая новую партию топлива, они сами отбирают пробы и отправляют на исследования. И только при подтверждении лабораторией, что все нормально, они пускают топливо в продажу как всесезонное. До получения результатов продают как «лето». У мелких компаний таких лабораторий нет. И даже смесевое дизтопливо они, бывает, продают как «всесезонку». И вот эти пять несоответствий как раз попались на такие предприятия, — поделился информацией Шамиль Гумеров.

«Каждая проба — это два образца»

Времена, когда на заправочных станциях мобильные группы Управления по обеспечению рационального использования и качества ТЭР в РТ встречали «в штыки», давно миновали. Кому бояться нечего — сами заинтересованы в том, чтобы сторонняя авторитетная организация подтвердила соответствие качества реализуемого топлива.

Один образец пробы доставляется в лабораторию на исследование сразу, второй — арбитражный, остается на АЗС, где проба была взята. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Каждый должен иметь возможность защитить свое имя — уверены в управлении. Более того, это право закреплено законом, а потому каждая взятая на той или иной АЗС проба — это два образца, разлитых в две разные емкости. Каждая опечатывается, исключая возможность несанкционированного доступа к образцу, и сопровождается пояснительной запиской, на которой прописаны дата пломбировки, что за топливо внутри и номер пробы. И пломба, и записка на обоих образцах совершенно идентичны. Ни названия сети, ни номера АЗС нет. Анонимность обеспечивает непредвзятость работы независимой лаборатории. Ее для управления на каждый следующий год определяет тендер. Один образец пробы доставляется мобильной группой на исследование сразу, второй — арбитражный, остается на АЗС, где проба была взята.

5 суток на испытания

С помощью специального оборудования автомобильный бензин проходит испытания по шести показателям:

фракционный состав;

содержание серы;

содержание фактических смол;

плотность;

испытание на медной пластине;

внешний вид (прозрачность, отсутствие посторонних включений).

Дизельное топливо испытывается по восьми показателям:

фракционный состав;

содержание серы;

плотность;

испытание на медной пластине;

кинематическая вязкость;

предельная температура фильтруемости;

температура помутнения;

температура вспышки.

Бензин проходит испытания по шести показателям, дизельное топливо — по восьми. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— На испытание каждого образца лаборатории отводится до пяти суток. Работаем как в рамках выигранного тендера с Управлением по обеспечению рационального использования и качества ТЭР в РТ, так к нам обращаются и в частном порядке, — пояснила лаборант Альфия Касимова.

На исследование каждого образца отводится до 5 суток. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы направляем образцы в лабораторию, и если лаборатория выявляет несоответствие по каким-то показателям, даже если по одному показателю, мы направляем информационное письмо руководителю АЗС, и если они нашу претензию принимают, то есть согласны с выявленным несоответствием, то результат включается в официальный отчет. Если они высказывают несогласие или недоверие работе лаборатории, они проводят исследование арбитражной пробы в независимой лаборатории. Если и независимая лаборатория подтверждает несоответствие, то уже месту сомнениям не остается. Если же независимая лаборатория показывает, что в пробе все отвечает нормам, то с нашей стороны претензии снимаются, — подчеркнул Шамиль Гумеров.

Ни одна жалоба без внимания не останется

В ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества ТЭР в РТ» подчеркивают: ни одно обращение без внимания не останется. Когда у автовладельцев возникает объективное сомнение в качестве предлагаемого моторного топлива — всегда можно обратиться с жалобой.

Забор проб даже по частным обращениям допустимо делать только специалистам. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но в управлении особо обращают внимание на два момента: первое — забор проб должен производить специалист. Идет ли речь об АЗС или образцах из внезапно засбоившего автомобиля. Второе — жалоба действительно должна быть объективной.

— Если кому-то просто не понравилось, что ему на АЗС не так улыбнулись, и он решил их с помощью проверки наказать, то придется учитывать такой момент: если испытание покажет, что топливо хорошее, то за испытания будет платить потребитель. Ложные обвинения — дело наказуемое, — предостерег от опрометчивых шагов специалист ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества ТЭР в РТ».