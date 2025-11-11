Над российским интернетом усилят контроль, но возможна ли его полная изоляция?

Опыт РКН по отключению Рунета от глобальных сетей делает такой сценарий реальным, но депутаты все опровергают

Фото: Мария Зверева

С 2026 года Роскомнадзор получит больше полномочий для ограничения Рунета. Официальная причина — безопасность, в том числе во время выборов в Госдуму 2026 года. Эксперты видят в этом как стимул для развития отечественных технологий, так и возможность ограничения цифровой свободы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Единый центр управления сможет фильтровать трафик внутри страны

Правительство России стремится к установлению полного и централизованного контроля над национальным интернетом. В новом постановлении Кабмина, принятом в октябре, это объясняется обеспечением его устойчивости и безопасности. Исполнителем остается Роскомнадзор, а координаторами — Минцифры и ФСБ.

Стратегический план разработан на шесть лет — с 1 марта 2026 года до 1 марта 2032 года. Документ определяет две категории угроз, которые служат основанием для введения централизованного управления:

Угроза устойчивости связана с внешними дестабилизирующими воздействиями — природными или техногенными.

связана с внешними дестабилизирующими воздействиями — природными или техногенными. Угроза безопасности включает преднамеренные воздействия — внутренние или внешние, а также распространение информации, подлежащей ограничению согласно законодательству.

— «Отключения» России от интернета — скорее политико-медийный конструкт, чем реальный сценарий. Технически интернет — распределенная сеть без единого рубильника. Даже при выходе из строя транзитных каналов или IX-площадок трафик можно маршрутизировать через альтернативные узлы. Гораздо реальнее другая угроза — внутреннее самоограничение. Постановление легализует режим, в котором единый центр управления может под предлогом внешней угрозы фактически переконфигурировать маршруты и фильтровать трафик внутри страны. И это куда более ощутимая опасность для цифровой свободы, чем гипотетическое отключение извне, — рассказал в разговоре с «Реальным временем» технический директор кибербез-компании Xilant Александр Симоненко.

Если угроза все-таки появится, то Роскомнадзор получит полный контроль над регулированием трафика. Он сможет изменять маршруты, обеспечивать резервирование каналов, применять средства защиты информации, устанавливать фильтры, а также направлять операторам связи и владельцам точек обмена трафиком обязательные для исполнения указания.



«Постановление не укрепляет безопасность пользователей»

В июле 2023 года в России уже проходили учения по обеспечению автономной работы интернета. По данным источников РБК, в ночь с 4 на 5 июля была проведена проверка устойчивости Рунета в условиях полного разрыва международных цифровых связей. Тогда Роскомнадзор подтвердил успешность испытаний, но «Ростелеком», МТС, «МегаФон» и «Билайн» ничего не подтвердили.

Несмотря на новые полномочия РКН, операторы связи сохраняют за собой определенные права. Так, они могут подавать жалобы в Роскомнадзор на сбои в работе оборудования или неправомерную блокировку легального контента. Более того, в крайних случаях операторам допускается временно отключать трафик от систем ведомства, обязательно поставив в известность регулятора.

— Постановление формально описывает ТСПУ — технические средства противодействия угрозам — как инструмент фильтрации трафика в кризисных ситуациях. Но мы все понимаем, что инструмент, способный управлять маршрутизацией и блокировками на уровне операторов, — это инструмент цензуры по определению. Документ дает Роскомнадзору возможность не только выявлять, но и самостоятельно интерпретировать «угрозы безопасности», что фактически открывает дверь к расширенному мониторингу, DPI-анализу и постоянному фильтрованию трафика под видом «устойчивости сети». Да, в тексте есть процедуры «претензий» и «комиссий», но в российских реалиях это скорее бюрократическая вуаль, чем реальный механизм защиты операторов или пользователей. И если говорить честно, постановление не укрепляет безопасность пользователей, оно укрепляет инфраструктуру управляемости, — объяснил Симоненко.

Однако, по словам инженера первой категории департамента информационной безопасности одной из IT-компании Инсафа Набиуллина, такая стратегия даже положительно скажется на отечественной IT-сфере.

— Политика «цифрового суверенитета» может стать стимулом для развития отечественных технологий, инфраструктуры и сервисов. Это создаст новые возможности для российских IT-компаний. Однако параллельно возникнет задача по сохранению совместимости с международными стандартами и предотвращения технологической изоляции. Иначе это «зарубит» инновационный потенциал отрасли, — поделился Набиуллин в разговоре с «Реальным временем».

Новое постановление — лишь дополнение к уже существующему закону

Накануне глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в разговоре с ТАСС опроверг планы по отключению Рунета от зарубежных сервисов.

— Ни о каком отключении российского сегмента от зарубежных сервисов речи не идет. Да, действительно, мы каждую выборную кампанию — и федеральную, и региональную — сталкиваемся с огромным количеством DDoS-атак и так далее, но мы научились их купировать и умеем отделять вредоносный контент от полезного, — сказал парламентарий.

Боярский объяснил, что новое постановление — это не что-то совершенно новое. Оно является продолжением закона, принятого еще в 2019 году, чтобы интернет работал надежно. Тогда, напомним, его принятие вызвало общественный резонанс и опасения, не строится ли в России аналог китайского «Золотого щита».

— Просто эти правила иногда обновляются, — сказал депутат. Он напомнил, что закон 2019 года был создан, чтобы защитить российский интернет, например, от попыток отключить его из-за границы.

Однако эксперт «Реального времени» Симоненко уверен, что теперь система станет менее устойчивой к ошибкам и злоупотреблениям: «В нормальной кибербезопасной логике резервирование и отказоустойчивость достигаются распределением ответственности, а не ее концентрацией».