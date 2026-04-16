В Татарстане направят 5 млрд рублей на программу развития ИИ

Часть выделенных денег впоследствии будет также возвращаться в бюджет республики

Из бюджета Татарстана выделят 5 млрд рублей на программу развития искусственного интеллекта, которую реализуют за 2026—2030 годы. Об этом сообщил глава Минцифры республики Илья Начвин на брифинге в Кабмине РТ.

— Объем финансирования по программе развития ИИ составит 1 млрд рублей в год, или 5 млрд рублей за реализацию всей программы, рассчитанной на пять лет: с 2026 по 2030 год. Источник финансирования — бюджет республики, — сказал он.

При этом он подчеркнул, что часть выделенных средств впоследствии будет также возвращаться в бюджет Татарстана. Так, планируется, что кадры, которые обучат работе с ИИ, в дальнейшем останутся в республике и будут работать на республиканскую экономику.

Ранее сообщалось, что в Татарстане откроют две ИИ-лаборатории.

Никита Егоров