Приложение Telega исчезло из App Store для iPhone
Российский клиент Telegram на базе открытого кода недоступен в магазине и через официальный сайт
Российское приложение Telega, альтернативный клиент мессенджера Telegram, пропало из магазина App Store.
При попытке поиска приложения в App Store указано, что «результатов нет». Также скачать Telega через официальный сайт на iPhone невозможно.
Приложение Telega создано на базе открытого кода Telegram и включает весь базовый функционал мессенджера.
Ранее «Реальное время» писало, что в феврале и марте 2026 года Роскомнадзор зафиксировал резкий рост кибератак на информационные ресурсы.
