Приложение Telega исчезло из App Store для iPhone

Российский клиент Telegram на базе открытого кода недоступен в магазине и через официальный сайт

Российское приложение Telega, альтернативный клиент мессенджера Telegram, пропало из магазина App Store.

При попытке поиска приложения в App Store указано, что «результатов нет». Также скачать Telega через официальный сайт на iPhone невозможно.

Приложение Telega создано на базе открытого кода Telegram и включает весь базовый функционал мессенджера.

Ариана Ранцева