В мессенджере Max появятся комментарии и истории

14:13, 08.04.2026

О планах обновления сервиса сообщил генеральный директор компании Фарит Хуснояров

Фото: Динар Фатыхов

В мессенджере Max появятся новые функции. Об этом сообщил генеральный директор сервиса Фарит Хуснояров в интервью RT.

По его словам, в ближайшее время пользователям станут доступны комментарии и истории. Кроме того, авторы контента получат расширенную аналитику.

Ранее «Реальное время» писало, что новый закон обяжет госслужащих использовать Мах в работе.

Ариана Ранцева

