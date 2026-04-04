Исследование: только 9% жителей Казани готовы к найму через ИИ

При этом в опросе стереотип о безусловной лояльности молодежи к технологиям не подтверждается

Исследование SuperJob показало скептическое отношение жителей Казани к использованию ИИ при подборе персонала. Лишь 9% горожан готовы, чтобы их нанимал искусственный интеллект вместо HR-специалиста.

Согласно опросу, только 6% респондентов согласны полностью доверить алгоритмам проведение собеседований, еще 40% поддерживают частичное участие ИИ в процессе отбора кандидатов. При этом 49% категорически против использования искусственного интеллекта при найме сотрудников.

Несмотря на общее недоверие, практическая готовность к взаимодействию с ИИ оказалась выше: 35% опрошенных согласились бы пройти собеседование с алгоритмом (4% однозначно готовы, 31% скорее готовы). Однако 65% относятся к такой перспективе с опасением или полным неприятием.

Интересно, что при выборе между человеком и алгоритмом 80% респондентов однозначно выбирают рекрутера. Анализ данных показал, что женщины несколько чаще мужчин выражают частичное доверие алгоритмам (44% против 37%). При этом мужчины более категоричны в своем отрицательном отношении к ИИ в рекрутинге (51% против 48% среди женщин).

— Стереотип о безусловной лояльности молодежи к технологиям не подтверждается. Уровень доверия к ИИ в найме у молодежи до 35 лет и тех, кто старше, примерно одинаков, — сказано в исследовании.



Более того, респонденты со средним профессиональным образованием проявили большее сопротивление использованию ИИ в рекрутинге, по сравнению с обладателями высшего образования.

Сейчас руководители чаще требуют навыки работы с ИИ от работников финансовой сферы.

