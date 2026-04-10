Дуров выступил с резкой критикой WhatsApp*: «Обман пользователей»
По его словам, заявления компании о шифровании сообщений не соответствуют действительности
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выступил с критикой в адрес WhatsApp* — он назвал подход сервиса к защите данных «крупнейшим в истории случаем обмана потребителей». Заявление предприниматель разместил в собственном телеграм‑канале.
По словам Дурова, заявления WhatsApp* о шифровании сообщений не соответствуют действительности: мессенджер якобы читает переписку пользователей и передает данные третьим лицам. В противовес он подчеркнул принципиальную позицию Telegram: платформа никогда не имела доступа к содержимому чатов и не планирует этого делать в будущем. Бизнесмен также отметил, что WhatsApp* вводит в заблуждение миллиарды своих пользователей.
В подтверждение своих слов Дуров привел ссылку на материал СМИ о судебном иске против Meta**, материнской компании WhatsApp*. В январе 2026 года группа международных истцов подала иск, утверждая, что мессенджер и его владелец хранят, анализируют и потенциально получают доступ практически ко всем частным сообщениям пользователей.
Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск поддержал заявление основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о небезопасности WhatsApp*.
*запрещенная в России соцсеть.
**признана экстремистской, ее деятельность является запрещенной на территории РФ.
