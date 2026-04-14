«Известия»: российские онлайн-сервисы начали ограничивать доступ пользователям VPN
По информации источников, Минцифры рекомендовало интернет-компаниям ограничить доступ к российским ресурсам при использовании VPN с 15 апреля
Крупные российские интернет-сервисы частично ограничили доступ для пользователей, применяющих средства обхода блокировок. Как выяснили «Известия», проблемы с доступом возникли у пользователей «Яндекса», VK, маркетплейсов и банковских приложений при включенном VPN.
На компьютерах при активированном VPN наблюдаются сложности с доступом к ресурсам «Яндекса» и VK. На мобильных устройствах возникают проблемы с работой приложений Сбербанка, «Т банка» и ряда медицинских сервисов.
В частности, при попытке открыть «Яндекс» на смартфоне система сообщает об отсутствии интернета. На платформах VK могут не загружаться видеоматериалы. Государственные порталы, включая pravo.gov.ru и regulation.gov.ru, также стали недоступны для пользователей с включенными средствами обхода блокировок. Журналисты «Реального времени» такую ситуацию заметили и на официальном сайте государственных закупок.
«Известия» сообщают, что 13 апреля пользователи сообщали о сбоях в работе Сбербанка и Wildberries. Представители банков и маркетплейсов связывают проблемы с временными сложностями интернет-соединения.
По информации источников, Минцифры рекомендовало интернет-компаниям ограничить доступ к российским ресурсам при использовании VPN с 15 апреля. Эксперты отмечают, что выявление VPN-подключений возможно только по косвенным признакам, что может приводить к некорректной работе системы ограничений.
Напомним, что ранее в МВД, после ряда сообщений в интернете, опровергли информацию о проверках телефонов граждан на наличие VPN-сервисов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».