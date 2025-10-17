Новости общества

Ежегодное послание раиса Татарстана Рустама Минниханова Госсовету республики

09:50, 17.10.2025

Глава республики представит комплексный анализ внутреннего и внешнего положения Татарстана

Ежегодное послание раиса Татарстана Рустама Минниханова Госсовету республики
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

17 октября, в 10:00, раис Татарстана Рустам Минниханов обратится к Госсовету РТ с традиционным ежегодным посланием. Выступление состоится в рамках четырнадцатого заседания Совета седьмого созыва. В ходе послания глава республики представит комплексный анализ внутреннего и внешнего положения Татарстана. Документ традиционно включает в себя оценку социально-экономического развития региона и планы по дальнейшему развитию республики. Прямую трансляцию смотрите на сайте «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан

