Пули над Уолл-стрит: обвал биткоина стал первым сигналом перед коррекцией фондового рынка

Ситуация на рынках напоминает о простой истине: за периодами роста всегда наступает время более осторожного подхода

Фото: Динар Фатыхов

На фоне рекордных максимумов индекса S&P 500 и безудержного оптимизма вокруг искусственного интеллекта прозвучало трезвое и грозное предупреждение. Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что рынок недооценивает риски, а вероятность серьезной коррекции в ближайшие полтора-два года составляет 30%. Его слова оказались пророческими: всего через день после этого выступления рынок криптовалют, считающийся барометром глобального аппетита к риску, рухнул, отправив тревожный сигнал по всему финансовому миру. О ситуации — в авторской колонке digital-экономиста Равиля Ахтямова специально для «Реального времени».

Почему Даймон ждет шторма?

Джейми Даймон, один из самых уважаемых банкиров Уолл-стрит, квантифицировал свои опасения: он оценивает вероятность падения рынка в 30%, тогда как, по его мнению, текущие котировки учитывают лишь 10%-ный риск. Но куда важнее сухих цифр были его слова о причинах надвигающейся бури. Глава JPMorgan связал риски с беспрецедентным коктейлем из геополитической напряженности, масштабных бюджетных расходов правительства США и процессов ремилитаризации мировой экономики.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Его предположения были настолько суровыми, что он публично заявил: «Люди говорят о накоплении таких активов, как криптовалюта. Я же всегда говорю, что нам следует запасаться пулями, ружьями и бомбами». Этот образ стал емким символом растущей напряженности в мировых финансовых кругах.

Ситуация в России: криптовалюты как массовый инвестиционный актив

Растущая популярность крипторынка и его влияние на финансовую систему стали предметом серьезного обсуждения на Форуме инновационных технологий FINOPOLIS 2025. В ходе сессии «Криптовалюты как объект инвестиций: первые результаты и будущее на российском рынке» эксперты констатировали, что цифровые активы перестали быть нишевым инструментом.

Как отметил Владимир Верхошинский из «Альфа-Банка», более 7 млн граждан России уже активно инвестируют в криптовалюты. Объем их операций, по разным оценкам, достигает 180 млрд долларов — это сопоставимо с половиной годового дохода РФ от экспорта. Такие масштабы участия частных инвесторов в высокорисковом активе делают особенно актуальной необходимость развития регулируемых цифровых активов, включая потенциальный стейблкоин БРИКС.

Пузырь ИИ и предостережения регуляторов

Значительная часть недавнего роста рынка была обеспечена ажиотажем вокруг искусственного интеллекта. Даймон признает, что ИИ — это реальная и преобразующая технология, но предостерегает инвесторов от излишнего энтузиазма, проводя историческую параллель.

— ИИ реальный. В целом ИИ окупится — точно так же, как в целом окупились автомобили и телевизоры, но большинство людей, участвовавших в их создании, не преуспели, — заявил он, добавив, что часть инвестиций в ИИ будет, вероятно, потеряна.

Его точку зрения поддерживают и регуляторы. Банк Англии предупредил, что стоимость акций технологических компаний, связанных с ИИ, «выглядит переоцененной», что увеличивает риск «внезапной коррекции». Схожее мнение высказала и управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева, призвав инвесторов «пристегнуться», потому что «неопределенность — это новая норма». Аналитики Goldman Sachs отмечают, что текущая ситуация, включая рост оценок и схемы кругового финансирования, «рифмуется с предыдущими пузырями».

Системные риски: что скрывается за фасадом рыночного оптимизма

Опасения Даймона не являются преувеличением. Они отражают конкретные системные угрозы, которые аналитики уже видят в текущих рыночных данных. Ниже указаны ключевые риски для финансовой стабильности.

Категория риска Проявление и последствия Переоцененность рынка P/E индекс S&P 500 составляет 22,6x, что на 25% выше медианного уровня. Концентрация рынка достигла экстремального уровня: 10 акций составляют почти 40% капитализации S&P 500. Потребительский сектор Американские домохозяйства находятся под давлением рекордных ставок по кредитам (21,76%) и исторической задолженности по кредитным картам ($1,337 трлн). Внешняя политика Торговые войны и запретительные тарифы администрации Трампа повышают издержки бизнеса, разгоняют инфляцию и провоцируют ответные меры партнеров.

Биткоин как индикатор паники: первый звонок прозвенел

Предупреждения Даймона о том, что «уровень неопределенности должен быть выше», материализовались практически мгновенно. В ночь на 11 октября рынок криптовалют столкнулся с крупнейшим обвалом с апреля 2025 года.

Ниже представлена реакция рынков на заявление президента США Дональда Трампа о тарифах 10—11 октября.

Рынок / Актив Динамика Комментарий Биткоин (BTC) Обвал до -17%, падение ниже $105 000 Крупнейшая ликвидация в истории, капитализация рынка сократилась на ~$300 млрд Индекс S&P 500 -2,7% Худший результат с апреля, удар по широкому рынку Индекс Nasdaq -3,6% Основное падение пришлось на технологические акции

Непосредственным триггером обвала стало заявление президента США Дональда Трампа о готовности ввести дополнительные тарифы в 100% на импорт из Китая. Это было воспринято инвесторами как сигнал к началу полномасштабной торговой войны и спровоцировало бегство капитала из рисковых активов. Падение на крипторынке, произошедшее до открытия основных торговых сессий, стало точным и ранним сигналом для всего мира о начале масштабной коррекции.

Что это значит для инвестора

Ситуация на рынках напоминает о простой истине: за периодами роста всегда наступает время более осторожного подхода. Особенно это актуально для миллионов российских инвесторов, которые, как показали дискуссии на FINOPOLIS 2025, активно участвуют в крипторынке.

Когда крупнейший банк США и Международный валютный фонд одновременно предупреждают о рисках, это стоит учитывать. Речь не о том, чтобы срочно продавать все активы, а о разумных мерах предосторожности:

Основную часть инвестиций лучше держать в той валюте, в которой вы получаете доходы и планируете тратить: для большинства российских инвесторов это рубли.

При значительных вложениях в криптовалюты учитывать их исключительную волатильность.

Следить за развитием регулирования цифровых активов в России и на международной арене.

Диверсифицировать сбережения между разными классами активов.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Недавнее падение биткоина показало, насколько быстро рынки реагируют на политические решения. Это хорошее напоминание, что инвестиции требуют постоянного внимания и разумного подхода. Вместо эмоциональных решений — спокойная оценка и продуманные действия.