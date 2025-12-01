Новости экономики

20:16 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 2 декабря

18:12, 01.12.2025

Официальный курс доллара США продолжает падать — 77,7 рубля

ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 2 декабря
Фото: Татьяна Демина

ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 2 декабря. Официальный курс доллара США продолжает падать — 77,7 рубля. Остальные основные денежные валюты также ослабили свои позиции относительно рубля.

Доллар подешевел на 0,53 рубля, евро — на 0,48 рубля, а юань — на 0,06 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 77,7 рубля;
  • евро — 90,342 рубля;
  • юань — 10,96 рубля.
Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБанки

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть596.6
  • Нижнекамскнефтехим80.2
  • Казаньоргсинтез65.7
  • КАМАЗ86.2
  • Нижнекамскшина37.45
  • Таттелеком0.586