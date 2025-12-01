ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 2 декабря
Официальный курс доллара США продолжает падать — 77,7 рубля
ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 2 декабря. Официальный курс доллара США продолжает падать — 77,7 рубля. Остальные основные денежные валюты также ослабили свои позиции относительно рубля.
Доллар подешевел на 0,53 рубля, евро — на 0,48 рубля, а юань — на 0,06 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 77,7 рубля;
- евро — 90,342 рубля;
- юань — 10,96 рубля.
