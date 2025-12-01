В России упростят налоговое законодательство для долгосрочных инвесторов

Инициатива призвана поддержать технологичные компании и стимулировать инвесторов к долгосрочным вложениям

Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации банков России

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о рассмотрении важного законопроекта, который изменит правила налогообложения для владельцев ценных бумаг. Согласно новым нормам, активные операции с ценными бумагами не будут прерывать действие налоговой льготы.

Законопроект направлен на стимулирование долгосрочных инвестиций и развитие рынка ценных бумаг. Сейчас уже действует льгота для инвесторов, приобретающих акции на срок от пяти лет: дивиденды по таким бумагам освобождены от подоходного налога. Однако ранее налоговый вычет не распространялся на периоды активной торговли этими активами. Поправки устранят этот пробел: теперь длительное владение ценными бумагами, даже при активной торговле ими, сохранит право на налоговую льготу. Инициатива призвана поддержать технологичные компании и стимулировать инвесторов к долгосрочным вложениям.

Напомним, спрос на финансовые услуги в Казани вырос на 8% в 2025 году.

Наталья Жирнова