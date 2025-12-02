Новости экономики

Путин обозначил ключевые достижения российской экономики в условиях глобальных вызовов

18:32, 02.12.2025

Он выразил уверенность в единстве властей по экономическим вопросам

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», выразил уверенность в единстве властей по экономическим вопросам.

По его мнению, несмотря на попытки Запада ослабить конкуренцию и удержать свою монопольную позицию, экономическое положение России остается стабильным. Так, уровень безработицы составляет всего 2,2%, инфляция снизилась и ожидается на отметке около 6% к концу текущего года. Прирост валового внутреннего продукта (ВВП) за 2025 год прогнозируется в диапазоне от 0,5% до 1%, что является предсказуемым результатом.

— Мы и говорили с самого начала, когда Банк России ставку повышал, когда правительство принимало определенные решения, что мы ожидаем такой мягкой посадки,— сказал Путин.

Помимо этого, доходы банковской системы России за год составят порядка 3,2—3,5 трлн рублей, свидетельствуют прогнозы Центробанка России.

Напомним, ранее президент России отметил заслуги татарстанских работников.

Наталья Жирнова

